Skai: Греция отказалась передать Украине Mirage в обмен на сделку с Францией

АФИНЫ, 9 апреля. /ТАСС/. Греция отказалась передать Киеву часть из 24 истребителей Mirage 2000−5, находящихся на вооружении греческих ВВС, в обмен на поставку ей Францией дополнительных истребителей Rafale по более выгодной цене. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.
По сути, Франция практически заменила США в сфере продвижения систем вооружения для Киева, отметил телеканал.
В свою очередь газета Kathimerini пишет, что Франция усиливает давление на Грецию с целью поставки Украине истребителей Mirage 2000−5, но Афины по-прежнему проявляют нерешительность, балансируя между политическими и финансовыми соображениями, а также рисками региональной безопасности. Этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне активизации французско-греческих контактов в сфере обороны, поскольку Париж стремится к более широкой поддержке Киева, одновременно позиционируя себя как ключевого поставщика данных военной разведки и техники. Греция уже предоставила Украине средства противовоздушной обороны, включая ракеты Crotale и другие боеприпасы, но не согласилась на передачу самолетов.
Французские официальные лица предложили стимулы для преодоления сопротивления со стороны Греции, включая возможность поставки дополнительных истребителей Rafale по более выгодной цене, Афины же продолжают настаивать на том, что любая передача самолетов «потребует компенсации», отмечает Kathimerini.
Отказ Греции от поставки истребителей Mirage 2000−5 обусловлен не столько оперативными соображениями, сколько политической обстановкой внутри страны и за рубежом, считает издание. Греческие войска уже развернуты в нескольких регионах, и правительство оценивает различные приоритеты, включая финансовые обязательства, связанные с фондом, поддерживаемым США и финансирующим закупки вооружений для Украины. В то же время Афины и Париж тесно координируют свои действия в Персидском заливе после начала войны. Франция предложила создать военно-морские силы для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив, эту идею Греция первоначально публично отвергла, но продолжает рассматривать в ходе переговоров. Обе стороны в целом согласны с тем, что любая подобная миссия, вероятно, начнется только после того, как утихнут боевые действия с участием США, Израиля и Ирана, поясняет Kathimerini.
Газета также отмечает, что двустороннее соглашение об обороне между Грецией и Францией от 2021 года должно быть продлено в ближайшие недели без существенных изменений.