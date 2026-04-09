Skai: Греция отказалась передать Украине Mirage в обмен на сделку с Францией

Отказ Греции от поставки истребителей Mirage 2000−5 обусловлен не столько оперативными соображениями, сколько политической обстановкой внутри страны и за рубежом, считает издание. Греческие войска уже развернуты в нескольких регионах, и правительство оценивает различные приоритеты, включая финансовые обязательства, связанные с фондом, поддерживаемым США и финансирующим закупки вооружений для Украины. В то же время Афины и Париж тесно координируют свои действия в Персидском заливе после начала войны. Франция предложила создать военно-морские силы для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив, эту идею Греция первоначально публично отвергла, но продолжает рассматривать в ходе переговоров. Обе стороны в целом согласны с тем, что любая подобная миссия, вероятно, начнется только после того, как утихнут боевые действия с участием США, Израиля и Ирана, поясняет Kathimerini.