Мирная жительница ранена после удара БПЛА по машине в Брянской области

Мирная жительница пострадала после удара дронами по автомобилю в селе Новый Ропск Брянской области.
Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
Ранее в Белгородской области четыре человека получили ранения в результате атак украинской армии.
