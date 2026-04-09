Судья матча «Барселона» — «Атлетико» отстранён от работы в ЛЧ до конца сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить главного судью матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» Иштвана Ковача.
Как сообщает Sport.es, в организации отметили несколько ошибок румынского арбитра в указанной встрече.
Однако Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года. Имя судьи включено в список ФИФА.
Напомним, что «Барселона» подала жалобу в УЕФА на судейскую работу и VAR.
Каталонский клуб проиграл «Атлетико» (0:2) в первом матче ¼ финала ЛЧ.
Ранее голы Диаса и Кейна принесли победу «Баварии» над «Реалом» в первом матче ¼ финала ЛЧ.