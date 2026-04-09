Меланья Трамп назвала сообщения СМИ о ее связях с Эпштейном ложью

Мелания Трамп категорически отвергла появившиеся слухи о ее предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Первая леди США Мелания Трамп категорически отвергла появившиеся слухи о ее предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Она заявила, что подобные утверждения являются намеренной попыткой подорвать ее репутацию, подчеркнув их безосновательность и недобросовестный характер.

По ее словам, любые упоминания о пересечениях с Эпштейном объясняются исключительно совпадением круга общения в светской среде. Она отметила, что в таких местах, как Нью-Йорк и Флорида, участие одних и тех же людей в мероприятиях является обычной практикой и не свидетельствует о близких отношениях.

Мелания Трамп также подчеркнула, что никогда не состояла в дружбе с Эпштейном, не имела отношения к его противоправной деятельности и не обладала информацией о ней. Она добавила, что не сталкивалась с ним в контексте, который мог бы указывать на какие-либо личные или иные связи.

Ранее в открытый доступ попала электронная переписка между Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, относящаяся к началу 2000-х годов.

