СМИ: на Украине сотрудники военкомата и полиции избили мужчину

Во Львовской области сотрудники ТЦК и полиции избили мужчину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сотрудники военкомата и полиции избили ногами жителя Львовской области, после чего затащили его в машину, о его судьбе не сообщается, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — ред.) и полиции избили ногами жителя Львовской области во время “оповещения”, после чего затащили в машину», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По его данным, областная полиция признала факт участия полицейских в инциденте, но добавила, что пострадавший «отказался писать заявление». Издание отмечает, что нет данных о местонахождении пострадавшего жителя Львовской области. «Страна.ua» также опубликовала видео произошедшего.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.