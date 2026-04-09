Tagesspiegel: в ФРГ выступили за введение обязательных сборов для резервистов

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Христианско-демократический союз и связанные с ним общественные организации выступили за введение обязательных военных сборов для резервистов. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.
По информации издания, к 2035 году численность вооруженных сил ФРГ должна вырасти как минимум до 260 тыс. военнослужащих действительной службы и 200 тыс. резервистов. Сейчас резервисты не обязаны участвовать в военных учениях, однако председатель комитета Бундестага (парламента) по обороне Томас Рёвекамп намерен это положение изменить. «В нынешней ситуации с безопасностью мы не можем позволить себе резервные силы, функционирующие исключительно на добровольной основе», — заявил политик редакционному объединению RND. «Действующий двойной принцип добровольного участия означает, что мы не можем планировать с уверенностью в решающий момент. Наш резерв должен быть быстро доступен и готов к развертыванию в чрезвычайной ситуации, это требует четких обязательств», — констатировал он.
1 января 2026 года в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в Бундесвер пока будет проходить на добровольной основе. По новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Заполнение таких анкет для женщин добровольно, письма им не рассылаются.
Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. Сейчас численность военнослужащих Бундесвера составляет 184 200 человек.