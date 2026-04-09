Tagesspiegel: в ФРГ выступили за введение обязательных сборов для резервистов

По информации издания, к 2035 году численность вооруженных сил ФРГ должна вырасти как минимум до 260 тыс. военнослужащих действительной службы и 200 тыс. резервистов. Сейчас резервисты не обязаны участвовать в военных учениях, однако председатель комитета Бундестага (парламента) по обороне Томас Рёвекамп намерен это положение изменить. «В нынешней ситуации с безопасностью мы не можем позволить себе резервные силы, функционирующие исключительно на добровольной основе», — заявил политик редакционному объединению RND. «Действующий двойной принцип добровольного участия означает, что мы не можем планировать с уверенностью в решающий момент. Наш резерв должен быть быстро доступен и готов к развертыванию в чрезвычайной ситуации, это требует четких обязательств», — констатировал он.