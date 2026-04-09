Глава ВОЗ призвал Израиль отменить приказ об эвакуации одного в Бейруте

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал израильские власти отказаться от распоряжения об эвакуации района Джнах в Бейруте. Он подчеркнул, что в этой зоне расположены два крупных медицинских учреждения — университетская больница имени Рафика Харири и больница «Аль-Захра», которые продолжают оказывать помощь пациентам.
По его словам, оба медицинских центра функционируют на пределе возможностей, включая лечение пострадавших в результате недавних ударов. В них находятся сотни пациентов, значительная часть которых нуждается в постоянном наблюдении и специализированной помощи, включая интенсивную терапию.
Гебрейесус отметил, что на данный момент отсутствуют альтернативные учреждения, способные оперативно принять всех больных, включая пациентов в тяжелом состоянии. В связи с этим он подчеркнул необходимость отмены приказа об эвакуации и призвал обеспечить защиту медицинской инфраструктуры, персонала и мирных жителей.
Ранее ВОЗ приостановила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели своего сотрудника. Сотрудник, нанятый в Газе организацией, погиб в результате инцидента, «связанного с безопасностью».