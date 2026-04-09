Президент Чехии Павел: Трамп вредит авторитету НАТО больше Путина

«За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за многие годы», — цитирует чешского лидера издание Seznam Zpravy.
Павел напомнил, что Североатлантический альянс основан на принципах сдерживания и коллективной обороны. По его мнению, критика Трампа игнорирует факт, что блок создавался для обороны, а не для автоматической помощи в войнах за пределами его территории.
Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом признал, что некоторые страны альянса действительно провалили проверку США. Рютте согласился с критикой американского лидера. При этом он отметил — большинство европейских стран выполнили свои обязательства.
