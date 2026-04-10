Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп пересмотрел позицию по Ливану после разговора с Нетаньяху

CBS News: Трамп изменил позицию по Ливану после разговора с Нетаньяху.

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию о включении Ливана в план двухнедельного перемирия с Ираном после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, утверждает CBS News, ссылаясь на осведомленные дипломатические источники.

«Президент Трамп был осведомлен о распространении объявленного режима прекращения огня на весь Ближневосточный регион, и он согласился с тем, что оно включает в себя и Ливан… Однако позиция США изменилась после телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом», — пишет телеканал.

По сообщению телеканала, посредники в переговорах между США и Ираном полагали, что режим прекращения огня распространяется и на Ливан, о чем также публично объявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и о чем заявлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.

Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.

МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше