Бубнов сравнил Акинфеева и Сафонова

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве и вратаре ПСЖ Матвее Сафонове.
«У Акинфеева классная карьера, суперкарьера. Он, как говорится, и в ЦСКА след оставил, и в российском футболе. В этом плане о такой карьере только мечтать. Даже Сафонов, по тем показателям, которые у Акинфеева есть за один клуб, никогда в жизни его не переплюнет. Их даже в этом смысле сравнивать не надо», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Он также подчеркнул, что у Сафонова больше европейских трофеев из-за выступления за ПСЖ. По его словам, у Матвея никогда не будет трофеев на уровне сборной России.
«Сафоновым будут восхищаться, но у Акинфеева другая история, другая песня», — добавил он.
8 апреля капитану армейцев исполнилось 40 лет.
Напомним, что Акинфеев является воспитанником армейского клуба. Голкипер дебютировал за ЦСКА в 2003 году. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что Акинфеев едва не погиб в детстве в манеже ЦСКА.