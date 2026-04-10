Проверка министром группировки войск «Центр», успехи танкистов и артиллеристов: что происходит в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр». Глава ведомства заслушал доклады командующего соединением генерал-полковника Валерия Солодчука и офицеров штаба о ходе наступления и действиях противника. Кроме того, Минобороны опубликовало серию материалов об успешном применении на фронте российских артиллерийских систем «Малка» и М-46, а также модернизированных танков Т-80БВМ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск “Центр”. На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки», — говорится в сообщении.
Командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о ходе наступления и характере действий противника.
В свою очередь, начальник управления войск беспилотных систем группировки проинформировал Белоусова о высоких результатах работы подразделений БПЛА. По его словам, дроноводы оказывают помощь войскам в разведке и огневом поражении противника.
В ходе визита на командный пункт Андрей Белоусов также вручил государственные награды отличившимся в боях военнослужащим.
Артиллерия жжёт врага.
В четверг, 9 апреля, МО РФ разместило на своём сайте несколько материалов о боевых буднях российских артиллеристов. В одном из них речь идёт о расчёте самоходного артиллерийского орудия 2С7М «Малка». Эта пушка имеет калибр 203-мм и способна наносить удары на дальности до 40 км.
Как сообщается в релизе МО, военнослужащие 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» с помощью «Малки» уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ на Харьковском направлении.
Корректировка огня осуществлялась с помощью звукометрического комплекса. Такие устройства способны обнаруживать цели на расстоянии в десятки километров, оставаясь незамеченными для радиотехники противника. Данные комплекса позволили военным точно поразить цель в условиях сильного тумана, ограничивающего видимость и применение средств беспилотной авиации.
«Точное попадание вызвало детонацию, в результате которой мощным взрывом были уничтожены склад с боеприпасами, личный состав националистов, а также находившаяся на площадке автомобильная техника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В другом материале МО рассказывается о расчётах 130-мм пушки М-46. Несмотря на почтенный возраст (М-46 применяется в войсках с середины прошлого века), это орудие по-прежнему позволяет наносить ощутимый урон врагу. В частности, военнослужащие 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью М-46 смогли поразить склады с боеприпасами и пункты временной дислокации формирований ВСУ на Днепропетровском направлении на дальности около 20 км.
«Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение склада с боеприпасами и пунктов временной дислокации ВСУ во взаимодействии с расчётами войск беспилотных систем», — резюмировали в Минобороны.
Работают танкисты.
Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения живой силы ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны 9 апреля. Боевиков обнаружили беспилотные разведчики, которые установили, что противник использовал жилые и хозяйственные здания небольшого населённого пункта для скрытного размещения личного состава.
Координаты целей были оперативно переданы танкистам, после чего Т-80БВМ выдвинулся на огневую позицию и точными попаданиями уничтожил как украинские ПВД, так и живую силу ВСУ.
«Уничтожение мест скопления противника сорвало планы ВСУ по накоплению резервов на данном участке», — говорится в материале МО.
Напомним, Т-80БВМ является на данный момент самой современной модификацией этого боевого танка. Оригинальный Т-80 был разработан в 1970-е годы и стал первым в мире танком с газотурбинным двигателем.
Проект модернизации создавался специалистами Омского завода транспортного машиностроения (в настоящее время в составе АО «Концерн “Уралвагонзавод”). В результате обновления машина получила расширенный боекомплект: снарядов к 125-мм пушке стало 45, а патронов к 7,62-мм пулемёту ПКТМ — 1250. До 300 единиц увеличился и боезапас 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта КОРД.
Помимо этого, Т-80БВМ получил новую защиту с противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты третьего поколения «Реликт».
«Восьмидесятый» также обзавёлся новым двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 л. с. взамен старого 1100-сильного мотора. Также был доработан механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2».