Проверка министром группировки войск «Центр», успехи танкистов и артиллеристов: что происходит в зоне СВО

В другом материале МО рассказывается о расчётах 130-мм пушки М-46. Несмотря на почтенный возраст (М-46 применяется в войсках с середины прошлого века), это орудие по-прежнему позволяет наносить ощутимый урон врагу. В частности, военнослужащие 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью М-46 смогли поразить склады с боеприпасами и пункты временной дислокации формирований ВСУ на Днепропетровском направлении на дальности около 20 км.