Трамп раскритиковал американских журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал ряд журналистов, в том числе Такера Карлсона.
Карлсон, яро агитировавший за Трампа в ходе предвыборной кампании, критиковал операцию против Ирана.
«Я знаю, почему Такер Карлсон, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекс Джонс уже много лет выступают против меня, особенно потому, что они считают замечательным, чтобы Иран, государство-спонсор терроризма № 1, имел ядерное оружие — потому что у них есть одна общая черта: низкий IQ», — написал президент США в соцсети Truth Social.
Американский лидер назвал вышеупомянутых журналистов «глупыми людьми».
