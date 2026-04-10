Боец Варгин возглавил группу, донесшую продовольствие до позиций

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Гвардии младший сержант ВС РФ Юрий Варгин возглавил группу, которая донесла продовольствие на позиции российских войск после повреждения мотоциклов БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным, предоставленным российским военным ведомством, Варгин доставлял груз в составе группы, когда по ним был нанесен удар тяжелым беспилотником «Баба-яга».
«Оценив угрозу для дальнейшего продвижения по открытой местности, Юрий в составе группы укрылся в лесополосе. Сбросом боеприпасов с БПЛА противник повредил мотоциклы. Несмотря на сложную обстановку, угрозу повторной атаки и невозможность своевременной доставки продовольствия, гвардии младший сержант Варгин, проявив инициативу, выдержку и уверенность, используя рельеф местности, возглавил группу и продолжил движение к позициям роты РЭБ в пешем порядке», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму и хладнокровию Варгина продовольствие было своевременно доставлено на позиции, и группа без потерь среди личного состава вернулась в исходный район.