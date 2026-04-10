Экс-глава антитеррора США Кент допустил конфликт Турции и Израиля и развал НАТО

Экс-глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент предположил, что стране предстоит выйти из НАТО в случае, если Израиль и Турция будут воевать друг против друга.

Своим мнением он поделился в X.

«К сожалению, выход из НАТО не будет означать избегание внешних конфликтов; мы выйдем из НАТО, чтобы встать на сторону Израиля, когда Турция и Израиль в конечном итоге столкнутся в Сирии», — заявил экс-глава антитеррора США.

Кент также призвал власти США перестать «играть в поджигателей и пожарных» на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в Североатлантическом альянсе.

Издание Politico перечислило пять способов, которыми глава Белого дома способен разрушить НАТО.

