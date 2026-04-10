Глава бюро RT в Ливане показал масштабы разрушений после атаки Израиля

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини показал невероятные масштабы разрушений после атаки израильской армии 8 апреля.
«Масштабы разрушений просто невероятны… В воздухе по-прежнему витает запах разрушения. Толпы собравшихся наблюдают, как экстренные службы продолжают работать среди развалин. Атака началась… без каких-либо предупреждений и за пределами обычной зоны ударов», — отметил он.
Согласно последним данным, число жертв израильских ударов по Ливану 8 апреля возросло до 303.
Накануне израильская авиация атаковала жилой, плотно застроенный район в Бейруте.
Оператор RT Али Рида Сбейт рассказал, что Израиль начал бомбить Ливан без предупреждения и возможности провести эвакуацию мирных жителей.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает атаку Израиля на Ливан, в результате которой погибли мирные жители.