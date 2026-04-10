Отец Илона Маска рассказал, что его сын ездит в некоторые страны инкогнито

Основатель компаний SpaceX и Tesla делает это для того, чтобы избежать огласки и возможного осуждения, отметил Эррол Маск.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предпочитает совершать поездки в некоторые страны инкогнито, чтобы избежать огласки и возможного осуждения. Об этом в интервью ТАСС рассказал его отец, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск.

Он поделился, что его дети «путешествуют, пользуясь своего рода дипломатическим иммунитетом, чтобы в сложившихся обстоятельствах избежать огласки того, что они пребывают в такой-то стране». «Особенно Илон», — добавил он.

«Так вот, он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит свое время, не выполняет свою работу», — отметил он.

Эррол Маск также подтвердил, что он обсуждал свою последнюю поездку в Россию с сыном. «Я не вижу ничего плохого в том, чтобы остановиться в таком городе, как Москва», — добавил он, комментируя предпочтение Илона Маска посещать некоторые страны инкогнито.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие.

