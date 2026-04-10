Секретный визит в Вашингтон: Спецпредставитель Путина встретился с командой Трампа

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев находится в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, российский эмиссар уже встречается с членами администрации американского лидера Дональда Трампа. В центре переговоров — два ключевых вопроса: мирное урегулирование на Украине и экономическое сотрудничество между странами.

Издание отмечает, что визит проходит в чувствительный момент. Вашингтон должен принять решение о продлении санкций в отношении российской нефти. Срок действия текущих ограничений истекает 11 апреля. По словам собеседников Reuters, этот вопрос также может быть включён в повестку переговоров.

Ранее Life.ru писал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сроки восстановления мировых энергорынков после открытия Ормузского пролива. По его словам, даже если пролив останется открытым, энергетическим рынкам потребуются месяцы для нормализации. Такое заявление он сделал на фоне краха отрасли после нападения США и Израиля на Иран.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше