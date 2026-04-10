Жена Героя России Асылханова ответила на слухи о пропаже

Слухи о возможном похищении или добровольном уходе из семьи пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова остаются на совести их авторов, заявила супруга военнослужащего Валерия.
Об этом девушка рассказала в интервью журналистам издания aif.ru.
23-летний участник спецоперации исчез в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля. В средствах массовой информации сразу же появились версии о его похищении или преднамеренном побеге.
По словам родственницы, она не доверяет неофициальным предположениям и ждёт данных исключительно от поисковых служб. Валерия также категорически опровергла информацию о якобы поступавших угрозах со стороны украинских вооружённых формирований.
«То, что пишут версии, — это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ… я не в курсе», — сказала она.
Ранее супруга пропавшего рассказала RT, что муж никогда раньше не исчезал и такое поведение ему несвойственно.
В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил Асылханову Золотую Звезду Героя России. На тот момент он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. Асылханов также задержал противника до прибытия подкрепления.