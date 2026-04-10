Политолог Унал: Трампу нужны переговоры с Ираном, он хочет выйти из войны

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Американскому лидеру Дональду Трампу на этом этапе нужны переговоры с Ираном, поскольку население США настроено против израильского влияния и войны, а у Вашингтона больше нет сил продолжать конфликт. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС известный турецкий политолог, профессор анкарского университета «Башкент» Хасан Унал.
«Насколько я понимаю, стороны полны надежды и готовы к переговорам. Это очень важно для Америки, потому что Трамп чувствует себя обманутым и попавшим в ловушку. Он хочет как можно скорее выйти из этой ситуации. У Америки больше нет сил продолжать эту войну. Ее запасы [вооружения] истощены, а американские военные корабли, особенно авианосцы, стали бесполезны. Более того, со всей серьезностью встал вопрос о том, смогут ли эти корабли сыграть значительную роль в масштабной войне, учитывая современные ракетные технологии. Израиль же в одиночку мало что может сделать против Ирана», — считает политолог.
По мнению Унала, «для США стало важно выйти из этой войны». «Трамп, поддавшийся огромному давлению израильского лобби, продвигавшего вступление в войну, сейчас парадоксальным образом сильнее настроен против Израиля. Это происходит, поскольку он осознал, что, вступив в войну, попал в ловушку израильской дезинформации и искаженной аналитики», — полагает Унал. «Его [Трампа] избиратели крайне недовольны Израилем. Опросы, проведенные вчера и сегодня, показывают, что по меньшей мере 60% американского населения прямо выступают против Израиля. А в довоенных опросах более 70% населения были против боевых действий», — добавил политолог.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как считает Унал, ранее «усилил бомбардировки в Ливане, чтобы сорвать мирный процесс». «Но сейчас он приостанавливает массированные бомбардировки, объясняя, что принял это решение после переговоров с ливанским премьером, а не под давлением Трампа. Да и в любом случае он [Нетаньяху] не добился никаких военных успехов против “Хезболлах”, — отметил собеседник.