И.о. министра цифрового развития ЛНР внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра цифрового развития ЛНР Владимир Харитонов внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Харитонова на Украине обвинили в публичной поддержке России, покушении на территориальную целостность Украины и «нарушении ее законодательства путем получения двойного гражданства».

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В базу попали даже несовершеннолетние в возрасте от 2 лет.

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.

