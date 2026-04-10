Трамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что Ирану не следует взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.

Источник: AP 2024

«Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить», — написал американский лидер в Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 8 апреля заявила, что США выступают против взимания Ираном платы с проходящих через Ормузский пролив судов, но возможность того, что Вашингтон и Тегеран станут делать это совместно, будет обсуждена в последующие две недели.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше