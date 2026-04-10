The Guardian: Меланья Трамп опровергла сообщения о связях с Эпштейном

Первая леди США Меланья Трамп официально опровергла сообщения средств массовой информации о её дружеских связях с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом супруга американского лидера заявила в ходе выступления в Белом доме, передаёт газета The Guardian.

Поводом для слухов стали недавно рассекреченные Министерством юстиции документы с электронными письмами. Сама первая леди назвала опубликованную переписку с сообщницей финансиста Гислен Максвелл сугубо случайной.

Политик пояснила, что пересекалась с преступниками исключительно на крупных светских мероприятиях. При этом она категорически отвергла обвинения в тесном общении и призвала конгресс провести открытые публичные слушания с участием жертв насилия.

«Я никогда не дружила с Эпштейном. Я не жертва Эпштейна», — констатировала Трамп.

Ранее MS NOW сообщило, что американский бизнесмен Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше