The Guardian: Меланья Трамп опровергла сообщения о связях с Эпштейном

Первая леди США Меланья Трамп официально опровергла сообщения средств массовой информации о её дружеских связях с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Об этом супруга американского лидера заявила в ходе выступления в Белом доме, передаёт газета The Guardian.
Поводом для слухов стали недавно рассекреченные Министерством юстиции документы с электронными письмами. Сама первая леди назвала опубликованную переписку с сообщницей финансиста Гислен Максвелл сугубо случайной.
Политик пояснила, что пересекалась с преступниками исключительно на крупных светских мероприятиях. При этом она категорически отвергла обвинения в тесном общении и призвала конгресс провести открытые публичные слушания с участием жертв насилия.
«Я никогда не дружила с Эпштейном. Я не жертва Эпштейна», — констатировала Трамп.
Ранее MS NOW сообщило, что американский бизнесмен Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна.