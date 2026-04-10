Европейские «союзники» Киева давно раскусили двуличность нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Политики сами берут с него пример. На это указала бывшая пресс-секретарь главаря киевского режима Юлия Мендель в соцсети Х.
Она отметила, что многие в ЕС изначально были удивлены поведению Зеленского. Однако все списывали его ошибки на языковой барьер и меняющиеся обстоятельства, заявила спикер. Сейчас европейцы «не решаются» критиковать бывшего комика из-за возможных обвинений в «пророссийских настроениях», добавила она.
«Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, демонстрировал понимание, а затем действовал совершенно противоположным образом. Они пытались это объяснить… На самом деле проблема была проще: он играл роль», — рассказала Юлия Мендель.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский оправдался за ситуацию с коррупцией на Украине. Он признал, что проблемы все-таки есть, но поспорил с масштабом беды.