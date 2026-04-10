Тирады Гончаренко, «опоссумы» Юрана и дисквалификация Слуцкого: кого из футбольных тренеров наказывали за мат

Главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева оштрафовали на 100 тыс. рублей за изобиловавшее матерными словами интервью после матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой». Всего за 37 секунд он выругался 12 раз. Это не первая подобная история в истории российского футбола. В частности, Игоря Черевченко дисквалифицировали вместе с помощником, а Евгений Калешин, который наказывал подопечных за нецензурную брань, провинился сам.
Черевченко вспылил вместе с помощником.
Домашнее поражение от «Енисея» (0:5) в августе 2017-го до сих пор находится в тройке самых крупных в тренерской карьере Игоря Черевченко. Все голы «Балтика» пропустила после перерыва, на который хозяева ушли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Скопинцева. Футболист с разницей в несколько минут получил две жёлтые карточки, правомерность которых вызвала вопросы у тренерского штаба калининградцев. После первого тайма Черевченко и его помощник Валерий Климов в нецензурной форме высказали свои претензии судьям и тоже были удалены.
Как заявил позже глава КДК РФС Артур Григорьянц, главный тренер, в отличие от помощника, так и не извинился перед бригадой арбитров. Обоих дисквалифицировали на три матча, а Черевченко вдобавок получил штраф 30 тыс. рублей.
Галактионова не устроила ничья.
Вадим Евсеев оказался не первым тренером, который позволил себе материться в прямом эфире. В 2023-м Михаил Галактионов был в ярости от работы Василия Казарцева в матче с «Крыльями Советов» (3:3), победу в котором «Локомотив» упустил из-за двух голов в компенсированное время.
«Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться. Мы вели в счёте, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но в том, что случилось в конце, надо будет разобраться и “Локомотиву”, и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если это б***ство нравится кому‑то, нам — нет», — заявил он в эфире «Матч ТВ».
За излишнюю экспрессию тренер пропустил следующие два матча железнодорожников, а также заплатил штраф 20 тыс. рублей за опоздание на послематчевое интервью.
Мусаев наступал на грабли дважды.
Судейством бригады Василия Казарцева был недоволен и Мурад Мусаев. В матче с «Локомотивом» (0:0) в 2024-м главный тренер «Краснодара» получил две жёлтые подряд: сначала за демонстративное несогласие с решением судьи, а затем за нецензурную брань в адрес первого помощника. Принесённые извинения не помогли избежать наказания: два матча дисквалификации в РПЛ (один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона), а также штраф 100 тыс. рублей.
Отстранение на две игры Мусаев получал и в 2018-м, когда «быки» проиграли «Ахмату» (0:1). Как объяснял специалист, на нецензурную лексику его спровоцировала предвзятость к подопечным.
«Главным действующим лицом был арбитр. Каждый стык и эпизод он свистел, игра рвалась, нам это было невыгодно. Мы хотели играть в более высоком темпе. Никто не свистит в Европе каждый эпизод. Я сказал боковому судье, что меня это не устраивает, а он пошёл пожаловался. В итоге меня удалили», — сказал он в эфире «Матч Премьер».
Гончаренко штрафовали в трёх клубах.
Виктору Гончаренко тоже не всегда удаётся подбирать слова. Самым известным эпизодом стала перебранка с бригадой Станислава Васильева в перерыве матча ЦСКА с «Сочи» (3:2) в 2019-м. Брошенная им фраза «Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?» быстро разлетелась в соцсетях, а за последовавшие далее нецензурные выражения он получил матч дисквалификации и штраф 100 тыс. рублей.
«Если мат с моей стороны был произнесён громко и на всю страну, значит, наказание должно было быть. О справедливости — не знаю, это не моя оценка. Тем более не хотел бы углубляться в какие-то юридические дебри», — комментировал инцидент Гончаренко.
Затем у белорусского тренера наступил период с наказаниями каждые два года. Работая в «Краснодаре», Гончаренко заплатил за брань 250 тыс. и получил отстранение на две игры, а в «Урале» ограничился тремя матчами дисквалификации и рассуждал о принятии несправедливости жизни.
«Мы понимаем, если против тебя записали что-то в протоколе, то уже нет шансов. Ты не можешь ничего доказать: прав ты или нет. Тебе уже влепят какое-то количество игр. Читать “за нецензурную брань”… Для меня это тоже шок такой, режет глаз. На самом деле так не было. К сожалению, так толком никто и не объяснил, почему получил красную карточку. Потому что даже из того, что записано, можно сделать вывод, что ничего не было», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.
Наказание Слуцкого до сих пор в силе.
Последние пять минут Леонида Слуцкого в «Рубине» запомнились болельщикам. В матче Первой лиги с «Енисеем» (0:0), который прошёл 13 ноября 2022-го, специалист получил красную карточку на 86-й минуте за нецензурные выражения в адрес официальных лиц. Два дня спустя клуб объявил об уходе тренера.
Тем не менее расставание не повлияло на решение КДК — три матча дисквалификации. Причём, как отметил глава комитета Артур Григорьянц, ни Слуцкий, ни другие представители «Рубина» на заседание не явились, хотя были приглашены.
С тех пор Слуцкий больше в российском футболе не работал, так что теоретически наказание всё ещё действует.
Калешин ругал игроков и попался сам.
Одним из нововведений Евгения Калешина после назначения в «Аланию» стали наказания рублём за мат. По иронии судьбы, спустя полгода тренер оказался в числе нарушителей сам. 20 мая 2024-го в матче со «СКА-Хабаровск» (1:0) он получил красную карточку после эмоциональной тирады в адрес арбитра Инала Танашева. КДК добавил к ней штраф 150 тыс. рублей и месяц отстранения от всех турниров под эгидой РФС.
«В ноябре Калешин, когда он ещё работал с “Акроном”, был дисквалифицирован на три матча Первой лиги за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц. Сейчас мы видим рецидив, аналогичное поведение тренера. Калешин полностью признал свою вину. Он сказал, что извинился перед судьями за своё поведение. Также рассмотрели рапорт арбитра, где он чётко описал все слова, которые были сказаны Калешиным. Судьи приняли извинения», — объяснял длительное отстранение Григорьянц.
Юран получил год условно за «оппосумов».
После проигрыша «Краснодару» (3:4) главный тренер «Пари НН» Сергей Юран громко и нецензурно критиковал судей в подтрибунном помещении за один из игровых эпизодов. Особенно досталось Игорю Панину, в адрес которого специалист произнёс знаменитое высказывание про «оппосумов».
«В подтрибунке я сказал “опоссумы”. Это хороший зверёк. Он, когда боится, даже мёртвым притворяется. А я, как охотник, люблю такие моменты смотреть. Водятся в Латинской Америке: Бразилии и Аргентине. Когда мамонты ходили, опоссумы уже были… Никак не могу отучиться. Честно, борюсь. Иногда выскакивает. Но я обязательно поправку сделаю», — сказал Юран в интервью на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Однако после наказания в год условно поводов для юмора у него стало меньше.
«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали штраф 50 тыс., две игры дисквалификации условно и ещё год условно — за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнёс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля — что же их, казнить за это?» — возмущался специалист в беседе с «Чемпионатом».