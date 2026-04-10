Главы МИД Германии и Ирана провели переговоры

Министры иностранных дел Германии и Ирана Йоханн Вадефуль и Аббас Аракчи провели официальные переговоры, обсудив режим прекращения огня и ситуацию в регионе.
Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в социальной сети X.
Берлин настоятельно призвал Тегеран соблюдать условия двухнедельного перемирия, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Стороны также предметно затронули вопрос обеспечения бесперебойного транзита судов через Ормузский пролив.
«Я призвал Иран соблюдать режим прекращения огня, участвовать в конструктивных переговорах, а также обеспечить свободное… судоходство», — написал Вадефуль.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия и другие страны Европейского союза не намерены терпеть агрессивную риторику Трампа в адрес Ирана.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп будет вести переговоры с Ираном в ближайшие две недели только при открытом Ормузском проливе.