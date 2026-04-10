Кадыров: в Чечне из-за непогоды повреждено более 4 тысяч домов

В Чечне из-за сильных дождей и подтоплений пострадало более 4 тыс. частных домовладений и десятки социальных объектов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.
Существенный урон также нанесён транспортной и инженерной инфраструктуре региона. В частности, специалисты зафиксировали серьёзные повреждения на 438 участках автомобильных дорог и 48 мостах.
«В результате стихии пострадали 4 363 домовладения, в которых проживает более 19 тыс. человек, а также 90 социально значимых объектов», — написал глава Чечни.
Кадыров напомнил, что из-за неблагоприятных природных явлений с 29 марта в республике действует режим чрезвычайной ситуации.
Ранее стало известно, что глава МЧС Александр Куренков прилетел в Махачкалу.
Куренков пообщался с жителями Дагестана, дома которых пострадали от паводков.
Также сообщалось, что самолёт МЧС России доставил в пострадавший от наводнения Дагестан гуманитарную помощь.