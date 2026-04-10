Диас-Канель: Куба заинтересована в переговорах с США

Президент республики отметил, что диалог должен вестись без выставления каких-либо предварительных условий.

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана заинтересована в проведении переговоров с Вашингтоном, однако дискуссии должны вестись без выставления каких-либо предварительных условий, в том числе касающихся вопросов политической системы.

«Мы заинтересованы в диалоге и обсуждении любых тем без каких-либо условий, без требований по изменению нашей политической системы, равно как мы не требуем изменений в американской [политической] системе, насчет которой у нас есть свои соображения и сомнения», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

