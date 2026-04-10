Премьер Британии и президент США обсудили открытие Ормузского пролива

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили пути возобновления судоходства через Ормузский пролив.
«Лидеры обсудили необходимость в практическом плане для возобновления судоходства как можно быстрее», — говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с главой Белого дома.
Как отметили на Даунинг-стрит, политики сошлись во мнении, что «теперь, когда действует режим прекращения огня и есть соглашение по открытию пролива», настал «следующий этап по поиску решения».
В заявлении говорится, что Стармер, который находится с визитом в Катаре, сообщил американскому лидеру об усилиях Лондона по выработке единой позиции ряда стран с целью «согласования жизнеспособного плана» по возобновлению судоходства через важнейший с глобальной экономической точки зрения пролив.
Президент США объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы, Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары.
Ранее иранские ВМС объявили о необходимости для всех судов, планирующих пересечь Ормузский пролив, следовать двумя альтернативными путями, предложенными Тегераном, с целью исключения возможности столкновения с минами. В предписании Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) представлены два альтернативных маршрута через Ормузский пролив из Персидского залива и обратно. Оба пролегают через акваторию острова Ларак.