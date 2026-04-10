Росавиация: аэропорт Саратова возобновил приём и выпуск рейсов

В международном аэропорту Гагарин в Саратове сняты ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщили представители Росавиации.
Аэропорт возвращается к штатному режиму работы. Специалисты агентства пояснили, что временные запреты на использование воздушного пространства вводились исключительно ради обеспечения безопасности полётов.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — подчёркивается в сообщении.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.