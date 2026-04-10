ВСУ атаковали похоронную процессию в Донецке

Операторы БПЛА ВСУ атаковали донецкое Южное кладбище во время похоронной процессии.
Об этом пишет РИА Новости.
Повреждено здание ритуальный службы и памятники, отмечает агентство.
Ранее житель Горловки в ДНР получил ранения в результате атаки украинских военных.
