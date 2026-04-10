СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком оскорблений

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте состояла из сплошного потока оскорблений в адрес главы альянса, пишет издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Источник: © РИА Новости

«Разговор был сплошным потоком оскорблений. (Трамп. — Прим. ред.) по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», — сказал в беседе с изданием один из европейских чиновников.

По его словам, Трамп использовал встречу в Белом доме как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.

«Все пошло наперекосяк», — пожаловался чиновник.

Встреча Рютте с Трампом состоялась в среду вечером. Президент США после встречи выразил уверенность в том, что НАТО снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону. Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование Трампа в отношении НАТО.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский президент намерен провести с ним очень откровенный и прямой разговор. Она добавила, что альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США, Штаты рассматривают план «наказания» ряда членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.

