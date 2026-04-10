СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком оскорблений

«Разговор был сплошным потоком оскорблений. (Трамп. — Прим. ред.) по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», — сказал в беседе с изданием один из европейских чиновников.
По его словам, Трамп использовал встречу в Белом доме как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.
«Все пошло наперекосяк», — пожаловался чиновник.
Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский президент намерен провести с ним очень откровенный и прямой разговор. Она добавила, что альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.
Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США, Штаты рассматривают план «наказания» ряда членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.