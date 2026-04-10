Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия до 12 апреля

Украинский президент Владимир Зеленский после объявления главой РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия сообщил, что Украина готова действовать зеркально.

— Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз, — написал он в пятницу, 10 апреля, в Telegram-канале, передает ТАСС.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что Украина последует примеру России. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

30 марта украинский лидер заявил, что согласился бы на пасхальное перемирие, если бы получил такое предложение от РФ.

31 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался, что в Кремле не увидели четкой инициативы в словах Зеленского о «пасхальном перемирии». Он подчеркнул, что в данный момент Киев стремится к любому варианту перемирия вне зависимости от формулировок.

