НСПК: банки обяжут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП

С 1 июля российские банки обяжут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков (ИНН) при переводах клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил представитель Национальной системы платёжных карт (НСПК) Никита Юрков.
Об этом руководитель направления СБП рассказал в ходе выступления на профильном форуме «Антифродум». Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из заявления, новые правила затронут транзакции между физическими лицами, а также переводы в адрес компаний. Позже в пресс-службе оператора пояснили, что финансовые организации будут обязаны передавать данные через защищённую инфраструктуру НСПК.
Специалист подчеркнул, что данная мера направлена на эффективную борьбу с мошенниками-дропперами. В отличие от номера телефона, банковского счёта или даже паспорта, сменить ИНН злоумышленникам практически невозможно.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко поручил доработать порядок возмещения средств россиянам, которых обманули мошенники.