Марочко: ВСУ усердно контратакуют у Колодезного после продвижения ВС РФ

ЛУГАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины усилили контратаки у Колодезного Харьковской области после продвижения армии РФ на этом участке и закрепления на новых позициях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После успехов российских войск в районе Колодезного и закрепления на новых рубежах и позициях украинское командование провело контратакующие действия. Сейчас с направления Митрофановки по направлению Лиман Второй идут активные контратакующие действия украинских боевиков с целью ударов по нашим военнослужащим по флангам, а также возвращения ранее утраченных рубежей и позиций», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие ВС РФ почти на 6 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на участке Ольховатка — Колодезное Харьковской области.