WSJ: делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Иранская делегация во главе с председателем Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммадом Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Арагчи прибыла в Исламабад для участия в переговорах с Соединенными Штатами. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По ее сведениям, Пакистан готовится провести переговоры уже 11 апреля. Ожидается, что американскую делегацию на них будет возглавлять вице-президент Джей Ди Вэнс.
Узнать больше по теме
