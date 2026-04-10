Девять актеров внесли в базу «Миротворца» за съемки в фильме о СВО

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сразу девять российских актеров, один из которых несовершеннолетний, включены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях СВО. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
В базу попали Сергей Уманов, также сыгравший в «Союзе спасения», «Улице разбитых фонарей», «Нулевом пациенте» и «Аутсорсе», Никита Манец, известный зрителям по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок», и Иван Алексеев, снимавшийся в сериалах «Патриот», «Полярный», «Ландыши». Также в базу экстремистского ресурса внесены актеры Даниил Чуп, Келвин Увво, Михаил Селиванов, Данил Никитин, Гаврил Менкяров и 13-летний Александр Полунин.
Ранее стало известно, что «Миротворец» внес в свою базу актера и музыканта Глеба Калюжного, который сыграл главную роль в картине «Малыш». Эта военная драма рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет на СВО добровольцем, чтобы вызволить из осажденного Мариуполя свою мать.
«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В базу попали даже несовершеннолетние в возрасте от 2 лет. Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.