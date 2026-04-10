Press TV: советник погибшего лидера Ирана Харази умер от ранений

Об этом сообщает телеканал Press TV.
Харази был тяжело ранен в результате атаки на Тегеран 2 апреля. Супруга государственного деятеля погибла во время авиаудара.
«Камаль Харази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки», — говорится в сообщении.
Ранее глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи погиб в результате одной из атак на Тегеран.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше