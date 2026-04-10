Состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной окончательно развенчивает миф об успехах украинской армии на фронте, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Об этом обозреватель написал в своём аккаунте в социальной сети X.
9 апреля Россия передала Украине 1 тыс. тел боевиков ВСУ. В ответ Киев передал тела 41 российского бойца. Это уже третий подобный обмен с начала 2026 года — первые два состоялись в январе и феврале.
По словам эксперта, огромные жертвы стали прямым следствием провалившейся стратегии НАТО и оказались совершенно бессмысленными для главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Всё это — ненужные потери… и результат провалившейся войны НАТО. Украина “побеждает”, — констатировал Боуз.
Ранее помощник российского лидера Владимир Мединский обратил внимание на соотношение потерь, говоря о передаче 1 тыс. тел погибших боевиков ВСУ Украине.