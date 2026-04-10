В Венгрии заявили о распространении иностранными спецслужбы дезинформации о РФ

БУДАПЕШТ, 10 апреля. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы и подконтрольные им СМИ осуществляют в Венгрии дезинформационную кампанию, пытаясь создать у граждан страны впечатление, будто Россия стремится повлиять на предстоящие 12 апреля парламентские выборы. Об этом сообщило Управление по защите суверенитета Венгрии — государственное ведомство, созданное в декабре 2023 года в соответствии с законом о запрете зарубежного финансирования политических партий.
Оно отметило, что в Венгрии «в целях оказания влияния на выборы 2026 года и подрыва венгерской внешней политики проводится широкомасштабная дезинформационная кампания, управляемая иностранными спецслужбами». «Целью этой операции является формирование в общественном дискурсе страны нарратива о том, что венгерское правительство и избирательный процесс оказались под влиянием России», — процитировало заявление этого ведомства агентство MTI.
По данным Управления по защите суверенитета Венгрии, «кампания осуществляется финансируемой из-за рубежа сетью, состоящей из сотрудников СМИ, инфлюенсеров и политиков». В ней участвует международный медиаконсорциум в составе нескольких интернет-изданий, в том числе таких, которые были признаны в России иноагентами, а также ряд неправительственных организаций.
Управление по защите суверенитета Венгрии считает, что вовлеченные в эту деятельность СМИ «являются участниками разведывательных операций, проводимых на континенте, а их финансирование в значительной степени связано с Еврокомиссией, которая до конца 2025 года распределила около 33 млн евро среди так называемых сетей по борьбе с дезинформацией и проверке фактов». «На эти средства были организованы кампании по дискредитации политических оппонентов», — отметило ведомство.
По его словам, некоторые НПО, участвующие в этой деятельности, «поддерживают тесные связи с правительственными, военными и разведывательными кругами США и Великобритании». Они используются «в качестве политического оружия, позволяющего влиять на демократический процесс принятия решений и позицию избирателей», считает Управление по защите суверенитета Венгрии.
Ранее правительство страны уже заявляло о беспрецедентном вмешательстве иностранных, в том числе украинских, спецслужб в венгерские выборы. Будапешт отмечал, что Киев и Брюссель почти открыто поддерживают политическую оппозицию, пытаясь осложнить положение нынешних властей.