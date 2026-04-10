Министр финансов Израиля призвал расширить границы за счёт Ливана и Сирии

Глава израильского Минфина Бецалель Смотрич призвал расширить границы государства за счёт сектора Газа, Ливана и Сирии.

Об этом пишет Ynet.

«Будет политический шаг в Газе, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани, и будет решающий политический шаг в Сирии», — заявил министр.

Своё видение передела территорий он объяснил безопасностью Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ расширить зону безопасности на юге Ливана, которую контролируют израильские военные.