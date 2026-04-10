В Британии раскритиковали идею брать плату за проход через Ормузский пролив

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила против идеи взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.
«Нам нужно полное открытие Ормузского пролива без каких-либо условий. Свобода мореплавания не должна в одностороннем порядке отменяться или передаваться на откуп отдельным участникам. Также не может быть места для взимания сборов на международном водном пути», — заявила глава МИД, представляя внешнеполитические приоритеты во время ежегодной речи в Лондоне. Ее транслировала вещательная корпорация Би-би-си.
Купер назвала соглашение о прекращении огня между США, Израилем и Ираном позитивным шагом, но признала, что предстоит еще проделать много работы. «Ливан должен быть включен в режим прекращения огня. Мы не добьемся прочного мирного урегулирования на Ближнем Востоке, если кризис в Ливане продолжится», — отметила она.
Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы, Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары.
Ранее иранские ВМС объявили о необходимости для всех судов, планирующих пересечь Ормузский пролив, следовать двумя альтернативными путями, предложенными Тегераном, с целью исключения возможности столкновения с минами. В предписании Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) представлены два альтернативных маршрута через Ормузский пролив из Персидского залива и обратно. Оба пролегают через акваторию острова Ларак.