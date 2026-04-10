МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. «Новая газета» сообщила об окончании обысков в ее редакции в Москве.
В четверг «Новая газета» сообщила об обысках в своей редакции в Москве, добавив, что причину они не знают. При этом в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали об обысках в рамках возбужденного 10 марта уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей и материалов негативного содержания о россиянах. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, речь в четверг шла о следственных мероприятиях в редакции «Новой газеты».
«Обыск завершен. От здания уезжают два фургона силовиков. Забрали технику и документы. Следственные действия в сумме продолжались 13 часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В правоохранительных органах в четверг также сообщали РИА Новости, что в деле о незаконном использовании персональных данных фигурирует журналист, исполнительный редактор «Новой газеты» Олег Ролдугин, он задержан.