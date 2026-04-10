Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вирусолог рассказал, чем опасен норовирус для россиян

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Норовирус долго живет во внешней среде, он также опасен для россиян своей заразностью и быстрым развитием симптомов, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализированы. У заболевших был выявлен норовирус второго типа.

«Особенность норовирусов состоит в том, что они довольно хорошо сохраняются во внешней среде и легко могут заразить человека. При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Как правило, заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1−2 суток, и продолжается около 3−5 дней», — сказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что летальность при этом заболевании практически отсутствует.

«Но случаи, которые зафиксированы в Муроме, затрагивают больше 100 человек — это вспышка серьезная», — подчеркнул эксперт.

По его словам, чаще всего норовирус может возникать на предприятиях и производствах при несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Точную причину возможно будет определить лишь после проведенного эпидрасследования. При этом заразиться норовирусом возможно и в домашних условиях, однако это будут лишь единичные случаи.

Альтштейн пояснил, что норовирус второго типа отличается от первого своей заразностью, симптомы и течение заболевания при этом одинаковы. В качестве основных мер профилактики необходимо мыть руки и потреблять в пищу только безопасные, качественные продукты.