Politico: Стармер обвинил Трампа в скачках цен на электроэнергию

Стармер выступил с критикой в адрес Дональда Трампа, возложив на него ответственность за рост цен на электроэнергию.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с критикой в адрес Дональда Трампа, возложив на него ответственность за рост цен на электроэнергию. Как отмечает издание Politico, подобные заявления были сделаны без представления конкретных доказательств.

Стармер выразил недовольство тем, что домохозяйства и бизнес в стране сталкиваются с нестабильностью тарифов на электроэнергию. По его словам, подобные колебания оказывают давление на экономику и усложняют финансовое положение граждан и компаний.

При этом журналисты обращают внимание, что в ближайшее время премьеру предстоят сложные местные выборы. Ожидается, что их результаты во многом будут зависеть от внутренних социально-экономических проблем, которые сейчас волнуют жителей Великобритании.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания при премьер-министре Кире Стармере может стать второй страной в Европе, наиболее пострадавшей от энергокризиса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше