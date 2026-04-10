Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с критикой в адрес Дональда Трампа, возложив на него ответственность за рост цен на электроэнергию. Как отмечает издание Politico, подобные заявления были сделаны без представления конкретных доказательств.
Стармер выразил недовольство тем, что домохозяйства и бизнес в стране сталкиваются с нестабильностью тарифов на электроэнергию. По его словам, подобные колебания оказывают давление на экономику и усложняют финансовое положение граждан и компаний.
При этом журналисты обращают внимание, что в ближайшее время премьеру предстоят сложные местные выборы. Ожидается, что их результаты во многом будут зависеть от внутренних социально-экономических проблем, которые сейчас волнуют жителей Великобритании.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания при премьер-министре Кире Стармере может стать второй страной в Европе, наиболее пострадавшей от энергокризиса.