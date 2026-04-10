Военкор Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами

Военкор Александр Коц отметил нестыковку в заявлениях украинских властей после обмена телами военных армии России и ВСУ.
Об этом он заявил в Telegram.
«Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит, собираем и свои, и вражеские тела», — написал журналист.
При этом Коц отметил, что Владимир Зеленский и украинский главком Александр Сырский весь прошлый месяц говорили о наступлении ВСУ в Днепропетровской области.
"Соотношение всё то же. Может, кто-то врёт? — добавил он.
9 апреля Россия передала Украине 1 тыс. тел боевиков ВСУ. В ответ Киев передал тела 41 российского бойца. Это уже третий подобный обмен с начала 2026 года — первые два состоялись в январе и феврале.
Помощник российского лидера Владимир Мединский обратил внимание на соотношение потерь, говоря о передаче 1 тыс. тел погибших боевиков ВСУ Украине.
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной окончательно развенчивает миф об успехах украинской армии на фронте.