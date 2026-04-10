Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР утверждает, что не атаковал ни одну страну после объявления перемирия

Корпус стражей исламской революции заявил, что иранская армия «объявит официально», если ударит по какой-то цели.

РАБАТ, 10 апреля. /ТАСС/. Иранская армия с момента объявления о прекращении огня не наносила ракетных ударов ни по одной стране или объектам, находящимся на территориях других стран. С таким утверждением выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

«Вооруженные силы исламской республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране», — говорится в заявлении корпуса. КСИР уточнил, что «если иранская армия нанесет удар по какой-либо цели, она объявят об этом официально».

Любые другие действия, не упомянутые в таких заявлениях, как указал КСИР, «не имеют к Ирану никакого отношения».