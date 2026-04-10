КСИР утверждает, что не атаковал ни одну страну после объявления перемирия

РАБАТ, 10 апреля. /ТАСС/. Иранская армия с момента объявления о прекращении огня не наносила ракетных ударов ни по одной стране или объектам, находящимся на территориях других стран. С таким утверждением выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).
«Вооруженные силы исламской республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране», — говорится в заявлении корпуса. КСИР уточнил, что «если иранская армия нанесет удар по какой-либо цели, она объявят об этом официально».
Любые другие действия, не упомянутые в таких заявлениях, как указал КСИР, «не имеют к Ирану никакого отношения».