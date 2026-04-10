КСИР утверждает, что не атаковал ни одну страну после объявления перемирия

«Вооруженные силы исламской республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране», — говорится в заявлении корпуса. КСИР уточнил, что «если иранская армия нанесет удар по какой-либо цели, она объявят об этом официально».