ТАСС: отец Илона Маска рассказал о его тайных поездках в другие страны

Американский предприниматель Илон Маск предпочитает посещать некоторые страны инкогнито во избежание лишней огласки и возможного осуждения, сообщил его отец Эррол Маск.

Об этом Маск рассказал в интервью журналистам ТАСС.

Бизнесмен совершает зарубежные путешествия, пользуясь своеобразным дипломатическим иммунитетом. Недавно миллиардер тайно побывал в Южно-Африканской Республике, полностью скрыв факт своего визита от общественности.

По словам отца, подобная секретность необходима предпринимателю для защиты от шквала критики со стороны связанных с ним компаний, которые могут обвинить его в пустой трате рабочего времени.

«Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов», — отметил Эррол Маск.

Ранее Маск-старший заявил, что столица США за последние годы пришла в серьёзный упадок и превратилась в гетто на фоне Москвы.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше