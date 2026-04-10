ТАСС: отец Илона Маска рассказал о его тайных поездках в другие страны

Американский предприниматель Илон Маск предпочитает посещать некоторые страны инкогнито во избежание лишней огласки и возможного осуждения, сообщил его отец Эррол Маск.
Об этом Маск рассказал в интервью журналистам ТАСС.
Бизнесмен совершает зарубежные путешествия, пользуясь своеобразным дипломатическим иммунитетом. Недавно миллиардер тайно побывал в Южно-Африканской Республике, полностью скрыв факт своего визита от общественности.
По словам отца, подобная секретность необходима предпринимателю для защиты от шквала критики со стороны связанных с ним компаний, которые могут обвинить его в пустой трате рабочего времени.
«Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов», — отметил Эррол Маск.
Ранее Маск-старший заявил, что столица США за последние годы пришла в серьёзный упадок и превратилась в гетто на фоне Москвы.