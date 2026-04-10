СМИ: КСИР заявил, что Иран не запускал ракеты с начала перемирия

«КСИР заявил, что силы Ирана “не запускали никаких ракет по каким-либо странам в течение нескольких часов после прекращения огня и до настоящего времени”, добавив, что любые сообщения об ударах беспилотников “без сомнения, работа сионистского противника или США”, — пишет телеканал на своей странице в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Сообщалось, что после этого в Пакистане могут пройти переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта.
Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщал, что Исламская Республика работает над вопросом переговоров с США в Пакистане и надеется, что американская сторона занимается тем же.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения «Хезболлах».