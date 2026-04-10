Кишинев продолжает курс на удушение Приднестровья, заявили в МИД

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Кишинев продолжает курс на удушение Приднестровья и выступает в роли провокатора больших региональных проблем, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии, не исключено введение НДС до 20%.
«Едва ли в Кишинёве просчитали всю глубину последствий — экономических, политических, социальных, гуманитарных — в случае принятия этого законопроекта. При этом не вызывает сомнений продолжение курса Кишинева на удушение Приднестровской Молдавской Республики», — сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР напомнил, что на протяжении семи последних лет Молдавия блокирует работу международного формата «5+2», избегает полноценных переговоров на уровне политического руководства сторон. По его словам, Кишинев усиливает блокадно-ограничительное давление, вводя нелегитимные сборы в отношении Приднестровья.
«Важно понимать, что Кишинев выступает в роли провокатора больших региональных проблем, возможно, рассчитывая отсидеться за спиной Брюсселя. Похоже, разжигатели гуманитарного кризиса не в состоянии проанализировать мировую ситуацию и современные тенденции и не осознают риски и последствия своих действий. Подталкивая молдо-приднестровское региональное пространство к эскалации, они должны понимать, что кризис может перейти в неконтролируемою фазу, масштабируясь и неизбежно охватывая интересы других игроков», — отметил Игнатьев.