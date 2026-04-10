Telegraph: Британия боится, что задержания судов РФ нарушают международное право

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Великобритания не провела ни единого задержания российского судна из-за опасений нарушить международное морское право. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
По ее данным, международными правовыми нормами установлен «высокий юридический порог для государства при досмотре иностранного судна». Так, чиновники должны предоставлять юридические обоснования для каждой подобной «операции по перехвату». В частности, им нужно доказывать, что судно обходит британские санкции.
При этом, отмечает издание, генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выдал заключение, согласно которому британский спецназ и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью могут высаживаться на российские суда.
25 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства суда, которые Лондон относит к так называемому теневому флоту. Как сообщили в канцелярии главы британского правительства, после задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях. Подчеркивалось, что власти будут придерживаться индивидуального подхода в отношении каждого судна. В общей сложности Великобритания ввела санкции в отношении 544 судов так называемого теневого флота, якобы связанного с РФ.
В посольстве РФ в Лондоне назвали враждебным шагом подобные намерения британских властей. 9 апреля в диппредставительстве предупредили, что если подобные угрозы воплотятся в действия, «то возникнут последствия».