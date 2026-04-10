Telegraph: Британия боится, что задержания судов РФ нарушают международное право

25 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства суда, которые Лондон относит к так называемому теневому флоту. Как сообщили в канцелярии главы британского правительства, после задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях. Подчеркивалось, что власти будут придерживаться индивидуального подхода в отношении каждого судна. В общей сложности Великобритания ввела санкции в отношении 544 судов так называемого теневого флота, якобы связанного с РФ.